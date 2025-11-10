Беременная Агата Муцениеце снялась в нижнем белье

Беременная актриса Агата Муцениеце, родившаяся в Латвии, снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда «Закрытой школы» предстала на размещенных кадрах в белой шубе и комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов со средней посадкой. При этом внешний вид артистки дополнили нюдовый макияж и аккуратная прическа в виде пучка.

Кроме того, Муцениеце поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в голубах джинсах. Она позировала перед камерой с газетой в руках, прикрывая ею грудь.

«Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой. Спасибо за все — жизнь!» — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 95,6 тысячи лайков.

В октябре Агата Муцениеце раскрыла свой вес. Актриса рассказала, что во время беременности набрала 12 килограммов, достигнув 68,4 килограмма.