Микроигольчатые патчи: что это такое и чем они лучше гидрогелевых

Микроигольные технологии пользуются большой популярностью. Правда, микроиглы создавали с целью быстрого введения лекарств в кожу пациента без боли и проколов, но косметологи присмотрели в новинке перспективу. Первыми на рынок вышли именно патчи, затем появились микроигольчатые маски. Эффект есть, о нем говорят и покупатели. Вместе с врачом-косметологом, дерматологом и автором инъекционных методик Циалой Хугаевой, разбираемся в преимуществах микроигольчатых патчей и как они работают.

© Freepik

Что представляют собой микроигольчатые патчи

Патчи с микроиглами называют бьюти-сенсацией и считают альтернативой мезотерапии. Факт в том, что микроигольчатые патчи действуют намного эффективнее обычных. Благодаря микроиглам на поверхности накладки обеспечивают глубокое проникновение активных компонентов и усиливают конечный результат.

«Это альтернатива домашняя и поверхностная. Профессиональная мезотерапия доставляет коктейли глубже (до дермы) и в больших объемах. Микроигольчатые патчи — это отличный домашний аналог, но не полноценная замена процедуре в кабинете у врача. Их главное преимущество — контролируемая и безопасная глубина проникновения», — говорит эксперт.

Микроиглы не стоит путать со спикулами. Это два разных понятия. Спикулы — это мельчайшие иголочки, полученные из морских губок. Компонент создает на коже микроканалы для лучшего проникновения активных компонентов и мягко отшелушивает кожу. Для разработки патчей использовались именно микроигольчатые технологии — лазерная резка и молдинг. Если посмотреть на продукт, то на его поверхности можно увидеть сотню тонких иголочек, которые чаще всего состоят из гиалуроновой кислоты (ее концентрация почти такая же, как во время мезотерапии).

«Ключевое отличие: спикулы — это абразив для физического пилинга, они царапают кожу. Микроиглы из патчей (обычно из гиалуроновой кислоты, полимолочной кислоты или желатина) — это система доставки, которая растворяется в коже, оставляя там активы. Это принципиально разные механизмы действия», — комментирует Циала.

Микроиглы прокалывают кожу периорбитальной зоны. Никакого дискомфорта в процессе вы ощущать не будете, разве что легкое покалывание, сравнимое с укусом комара. Правда, если у вас чувствительная и тонка кожа, она может покраснеть во время процедуры.

«Покраснение — это нормальная реакция на микропроколы. Обычно оно проходит в течение 30—60 минут после снятия патча. Если покраснение стойкое и сопровождается зудом, это может быть признаком индивидуальной непереносимости», — говорит эксперт.

В отличие от гидрогелевых и тканевых патчей, которые пропитаны полезными компонентами, микроигольчатые содержат активы в самих иголочках. Чтобы получить эффект, необходимо зафиксировать патчи в области под глазами и подождать, пока иголочки полностью растворятся.

Какой эффект?

Микроигольчатые патчи действуют быстрее и глубже гидрогелевых или тканевых. Эффект будет зависеть от состава. Также можно приобрести патчи с микроиглами направленного действия. Например, для увлажнения кожи, разглаживания морщин, осветления пигментации, сокращения отеков и т. д. Если рассматривать общие результаты, микроигольчатые патчи:

улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж;

сокращают отеки и синяки под глазами;

восстанавливают барьерные свойства кожи;

разглаживают мимические морщины;

стимулируют выработку коллагена и эластина;

улучшают тонус, упругость и эластичность кожи;

снижают потерю влаги в клетках;

подготавливают кожу периорбитальной зоны к косметологическим процедурам;

замедляют процессы старения, образования дермальных морщин.

«Важно управлять своими ожиданиями. Самый выраженный и быстрый результат — это мощное увлажнение и уменьшение отеков за счет улучшения лимфотока. А вот стимуляция коллагена — процесс медленный, и для реального эффекта нужен регулярный курс. Не ждите от однократного применения патчей такого же лифтинга, как от инъекций», — отмечает Циала.

Кстати, микроигольчатые патчи можно приклеивать на другие проблемные зоны. Например, на лоб, подбородок или в область носогубных складок. Работать будут точно также, как в периорбитальной зоне.

Есть ли особенности использования

Как таковых особенностей нет. Необходимо очистить кожу вокруг глаз привычным способом, извлечь патчи из упаковки и приклеить их на периорбитальную (или другую) зону чистыми руками. Обязательно сделайте отступ от нижнего края века не меньше 3 мм. Это, что касается наклеивания патчей.

А вот время выдержки существенно отличается от классических патчей. В среднем микроигольчатые накладки нужно держать 2 часа и более. Некоторые производители рекомендуют оставлять свои средства на всю ночь. За это время биоразлагаемые иголочки растворятся и проникнут в глубокие слои эпидермиса, куда доставят активные компоненты.

«Внимательно читайте инструкцию! Некоторые патчи, особенно с более длинными иглами (например, для зоны лба), не предназначены для оставления на всю ночь. Слишком длительное ношение может привести к обратному всасыванию влаги из кожи, если основа патча не гидрофильная», — предупреждает Циала.

После снятия патчей на коже останется гиалуроновая кислота, которую не нужно смывать. Действуйте, как обычно: подушечками пальцев вбейте сыворотку до полного впитывания.

Важно! Двигать микроигольчатые патчи нельзя. Они должны быть плотно прикреплены к коже. В противном случае, иголочки могут ломаться, образовывая на коже заломы.

«Сдвинув патч, вы не просто сломаете иголки, вы можете травмировать кожу, вызвав микропорезы и раздражение. Наклеили — и не трогайте! И еще одно важнейшее правило: после снятия патчей в течение 24 часов нельзя наносить спиртосодержащие средства, скрабы, кислоты и ретинол. Кожа с микропроколами очень уязвима, и агрессивные средства вызовут сильное раздражение», — отмечает Циала.

Лучше всего использовать патчи с микроиглами курсом (как, собственно, и любой продукт по уходу за кожей). Идеальный график — 1 раз в 5-7 дней. Этого достаточно для накопительного эффекта и дает коже время на восстановление. Правда, микроигольчатые накладки можно использовать и в качестве SOS-средства, когда нужно быстро привести кожу под глазами в порядок. За счет гиалуроновой кислоты и лимфодренажа она будет выглядеть свежее, морщинки-заломы разгладятся. Но для борьбы со стойкими морщинами и птозом, увы, нужен курс и более серьезные процедуры.