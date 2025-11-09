Певица Слава потратила на обувь более полумиллиона рублей

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) потратила на обувь более полумиллиона рублей. Соответствующим снимком она поделилась в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

45-летняя исполнительница продемонстрировала три пары кожаных сандалий Chanel черного, золотого и кремового оттенка.

Стоимость одной такой пары обуви на сайте для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly со скидкой составляет 209 тысяч рублей.

«Бабка шопинг», — подписала знаменитость.

Ранее 45-летняя певица разорвала бумажное платье прямо на сцене. Звезда рассказала, что стилисты сделали ей три запасных наряда, однако два из них она повредила еще до выхода на сцену.