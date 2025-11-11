Какие бюджетные бьюти-процедуры можно делать дома

В ноябре в мире отметили День заботы о себе. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-косметологом и дерматовенерологом Татьяной Баллирано и узнала, какие аналоги салонных бьюти-процедур можно применить у себя дома.

© Freepik

Очищением и тонизированием лица лучше заниматься дома.

«Эти процедуры помогут сделать маски. Их можно или покупать готовыми, или делать самим. Хорошим вариантом может стать глиняная маска из практически любой аптеки. Она стоит недорого и дает хороший очищающий эффект, — рассказывает "Вечерней Москве" Татьяна. — Девушки используют и энзимные пилинги. Популярна корейская косметика: кремы, пенки, гели для умывания. В плане уходовой косметики они идут впереди планеты всей».

Минимум заморочек

Маски из порошка глины можно найти почти в каждой аптеке. Стоит такая смесь меньше ста рублей, при этом она хорошо очищает кожу и придает ей ровный тон. Просто возьмите немного порошка, разбавьте его водой до образования кашицы и нанесите смесь на лицо. А уже через 10 минут смойте и наслаждайтесь эффектом.

Продукты под рукой

Маску для лица можно сделать из меда, желтка и оливкового масла. Нанесите смесь на 10 минут и смойте. Перед тем как использовать, убедитесь, что у вас нет аллергии на мед.

Для стройных ножек

Еще одно ноу-хау домашнего ухода — деревянный антицеллюлитный массажер. Такое нехитрое устройство позволит разогнать кровь и снять отеки. Для того чтобы массирование прошло комфортнее, перед использованием массажера нанесите на участок кожи немного масла для тела.

Освежить взгляд

Снять отеки после бессонной ночи помогут патчи под глаза. Если вдруг под рукой их не оказалось, используйте проверенный бабушкин метод — возьмите дольки огурцов.

Цветочной фее

Залейте сухие лепестки роз стаканом кипятка. Накройте емкость и дайте воде остыть. После перелейте все в бутылочку и пользуйтесь тоником утром и вечером (наносим на кожу лица ватным диском). Хранить в холодильнике максимум семь дней.

Оксана Баланова, врач-косметолог, дерматолог:

«Домашний уход может быть эффективным в случае его регулярности. Правильно снимайте косметику, умывайтесь со специальным средством, а после умывания используйте крем. Пару раз в неделю можно использовать более глубоко очищающие кожу средства (например, энзимную пудру), но после такой косметики обязательна увлажняющая маска».

От морщин спасет белок

Не переусердствуйте

Косметолог Татьяна Баллериано предупреждает: не все косметологические процедуры можно проводить дома. Например, полноценные чистки или пилинги лица с профессиональной салонной косметикой лучше делать только у специалиста, иначе есть риск испортить, сжечь кожу! Инъекционные методики — любые уколы также оставьте квалифицированным врачам. И уж тем более не стоит покупать шприцы с непонятным содержанием на маркетплейсах и пытаться проводить «омолодительные» процедуры на кухне.

Если уж очень хочется приобрести какую-нибудь технику для улучшения рельефа кожи, купите «Дарсонваль» — небольшое устройство, воздействующее на кожу микротоками.

Сам себе косметолог

Эксперт добавляет, что многие девушки сегодня предпочитают тоник для лица из лепестков розы, который можно сделать в домашних условиях. Сварганить самостоятельно можно также маски для лица. Главное тут — знать, какой эффект получается от определенных продуктов. Например, все маски с белком обладают подтягивающим эффектом, маски на основе кефира и сметаны — очищающие и питательные. Те, что с фруктами — питают и отбеливают. А алоэ поможет успокоить кожу.

Если вы хотите сделать уход за волосами, попробуйте маски с использованием оливкового, касторового масла. Хороший эффект также даст смешение таких компонентов, как, например, желток, коньяк (он послужит проводником), мед и какое-либо масло.

