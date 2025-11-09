Пятно на репутации: история мушки

От средства для коррекции кожи до инструмента флирта — история этого бьюти-атрибута насчитывает пару тысячелетий.

© globallookpress

А что у вас под мушкой?

С древних времен наклейки на лицо использовались в чисто практических целях — чтобы скрыть шрамы или другие недостатки кожи. Изначально никто не носил мушки в угоду моде. И лишь в конце шестнадцатого века ситуация начала меняться — фальшивые родинки стали прикреплять к лицу, чтобы привлечь внимание к глазам и губам. К естественности тогда не стремились — «метки красоты» должны быть заметными, поэтому их вырезали из черной шелковой тафты или бархата. Причем незатейливыми кружками разнообразие мушек не ограничивалось — их делали в форме сердца, звезды, полумесяца. Век девятнадцатый отправил мушки в отставку вместе с напудренными париками и белилами. Но уже в начале двадцатого мода на фальшивые родинки вернулась. Мушка была любимым аксессуаром актрисы немого кино Клары Боул и первой платиновой блондинки Голливуда Джин Харлоу. Но настоящую популярность мушкам принесла другая белокурая кинодива — Мэрилин Монро сделала культовой не только красную помаду, но и родинки на лице.

Черная метка: дар природы или чудеса макияжа

Силами фабрики грез сцепка «родинка — женственность — сексуальность» окончательно закрепилась в нашем сознании. В 1960-е у родинок были свои амбассадоры: пятнышки на лицах Элизабет Тейлор и Эди Седжвик, казалось, становились заметнее прямо пропорционально растущей популярности самих кинозвезд. В 1970-х «точечной» настройкой макияжа занимались Голди Хоун и Лайза Миннелли в «Кабаре». Несмотря на успех в Голливуде, модная индустрия пятнышки на лице продолжала признавать дефектом. Взять хотя бы пример Синди Кроуфорд, для которой фирменная отметка стала своего рода паспортом. Сложно представить, но на заре карьеры ее отличительный знак часто удаляли в процессе ретуши. Так, на своей первой обложке для Vogue UK (январь 1987) девушка оказалась без родинки в объективе Питера Линдберга и на бумаге.

«На моих ранних съемках родинку ретушировали, и, мне кажется, снимки получались не такие эффектные, — рассказывала модель. — У меня асимметричное лицо, и родинка его выравнивает. Иногда ее пытались замазывать, и это выглядело просто чудовищно».

Но вскоре именно это «несовершенство» стало визитной карточкой топ-модели и начало приносить рекламные контракты.

От пирсинга Монро до «вечных» тату

Еще больше для родинок — настоящих и нарисованных — сделали музыканты. Поистине мировой масштаб популярности этой маленькой черной точке подарила Мадонна. Она транслировала миру уже не томный намек на сексуальность — она практически говорила об эротике.

С тех пор мушка окончательно вошла в поп-культуру как часть образа женщины обольстительной, но сильной и бесстрашной. Эми Уайнхаус тоже можно считать законодательницей мушечных мод: британская исполнительница не получила родинку от рождения, но приобрела ее в пирсинг-салоне. Такой прокол называется «пирсинг Монро» — он имитирует знаменитую родинку кинодивы. Еще один способ обзавестись мушкой, которая не смоется под весенним дождем, — это сделать тату, как поступила когда-то любительница гламура 1950-х Дита фон Тиз.