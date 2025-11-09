Актриса в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини

Американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин в откровенном виде появилась на шоу Шерри Шеперд. Соответствующий фрагмент доступен на YouTube-канале последней.

Знаменитость посетила передачу в красном бикини, которое примерила в честь своего 65-летия. Данный купальник состоял из топа пуш-ап и трусов с заниженной талией. Также артистка надела золотистые туфли на платформе и высоких каблуках.

«Мне не стыдно», — заявила звезда, пританцовывая и тряся ягодицами.

В августе сообщалось, что Кэти Гриффин попала в объективы папарацци после подтяжки лица и напугала общественность.