Почему иметь молодого человека сегодня немодно и даже неловко?

Если раньше соцсети были заполнены парочками, которые не стеснялись афишировать любовь, то сегодня всё наоборот. Теперь даже намёк на фразу «мой парень…» вызывает раздражение — будто кто-то достал из шкафа старый тренч и решил, что это снова модно.

Когда-то женская самооценка в интернете напрямую зависела от того, есть ли у неё отношения: лайки, одобрение, статус — всё прилагалось к «успешной паре». Сегодня эта логика трещит по швам. Поколение, выросшее на инстаграмных лавстори, внезапно устало от чужих счастливых отношений. Вместо традиционного «хард-ланча» партнёра — где парень появляется во всех сторис и постах — в ленте все чаще мелькают фрагменты: бокал вина, рука на руле, чьи-то плечи на фоне заката. Лица замазаны, видео нарезаны так, будто парень существует только в теории. Это не случайность — женщины учатся показывать чувства без потери независимости. Появилось новое правило: отношения можно иметь, но нельзя ими кичиться. Хочешь показать, что не одна? Сделай это намёком, а не заявлением.

В современном культурном коде слишком явная романтичность выглядит как проявление «нормкорного» конформизма — будто ты снова играешь в патриархальные сценарии, где главная цель девушки — быть чьей-то девушкой. Журналистка и активистка Зои Самудзи объясняет это просто: женщины хотят и статус пары, и ощущение свободы.

Никто не хочет выглядеть зависимой или «зацикленной на мужчине», но и от бонусов отношений — признания, стабильности, соцкапитала — тоже не спешат отказываться. Но дело не только в имидже. Многие девушки признаются, что не выкладывают парней из-за суеверий.

Страх «сглазить» — не шутка. Одни боятся зависти, другие — неловкости, если всё закончится. Одна из героинь рассказала, что за 12 лет отношений ни разу не показала партнёра. После расставания она поняла, что поступила правильно:

«Я романтичная, но мужчины часто позорят. Делать их частью своего публичного образа просто глупо».

В соцсетях активно обсуждают, не стало ли наличие парня чем-то вроде социального «антипрестижа». В подкастах и комментариях шутят:

«Парни вышли из моды. Вернутся, когда начнут себя нормально вести».

Под этими постами тысячи лайков. Даже инфлюенсерки с бойфрендами нередко делают контент про токсичных мужчин — будто дистанцируются от своей гетеросексуальности, чтобы не выглядеть «старомодно влюблёнными». Ирония в том, что аудитория действительно отреагировала на «бойфренд-контент» с раздражением.

Когда писательница Стефани Йебоа показала своего партнёра, она потеряла сотни подписчиков.

«Даже если бы мы были вместе, я бы не стала его больше постить. Это просто кринж. И ещё немного нечестно по отношению к тем, кто переживает одиночество», — говорит она.

Контент-криэйтор София Милнер делится похожим опытом: стоило выложить отпуск с парнем, подписчики стали умолять не заводить отношения. Она признаёт: когда свободна, её публикации острее и интереснее. Отношения же делают людей «бледнее» — в прямом и переносном смысле.

Тренд очевиден: быть в отношениях перестало означать успех. Статус «в паре» больше не делает женщину «состоявшейся». Напротив, всё чаще ценится одиночество, самостоятельность и внутренний кайф от того, что ты не обязана никому ничего доказывать. Сегодня девушки открыто переосмысливают гетеронормативные установки, которые раньше казались естественными.

Любовь — это прекрасно, но зависимость от идеи пары — уже нет. Быть одной больше не страшно и уж точно не стыдно. Одиночество стало новым символом уверенности и свободы. Пока общество учится видеть в женщине не чью-то половинку, а цельную личность, фраза «мой парень» будет звучать всё менее убедительно. И, возможно, это и есть первый шаг к тому, чтобы отношения перестали быть показателем успеха — и снова стали просто делом двух людей, а не всего интернета.