Названо правило, которое подготовит кожу к макияжу

Перед нанесением косметики важно подготовить кожу и нанести легкий увлажняющий крем. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

«Если не восстановить барьер и не увлажнить эпидермис, ни один тональный крем не ляжет красиво», — отметила эксперт.

Она также порекомендовала не забывать чистить кисти и спонжи, чтобы не провоцировать воспаления на коже. Тональный крем должен совпадать с оттенком кожи или быть на полтона светлее, добавила Лебедева. Обладательницам жирной кожи она посоветовала выбирать матовые формулы, сухой — увлажняющие.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью. Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.

