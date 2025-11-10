Пять пар обуви, которые сделают вас самой модной этой зимой

Этой зимой дизайнеры предлагают смелые модели обуви — от брутальных ботинок до утепленных лоферов. Рассказываем, какие модели с подиумов вышли на улицы, и как выбрать именно ту самую пару, которая сделает ваш зимний образ стильным.

Предстоящей зимой луноходы переживают вторую жизнь. Объемные сапоги-мунбуты, вдохновленные стилем 70-х, не только спасают от холода, но и становятся ярким акцентом образа. Модели из нейлона, полиэстера и лакированной кожи с подкладкой из меха выдерживают даже сильные морозы. Их популярность объясняется тоской по прошлому, любовью к практичности и объемным формам. Носить луноходы лучше с узкими или укороченными вещами. Кстати, ухаживать за ними очень просто: достаточно протирать чистой тканью и сушить при низкой температуре.

Зимние лоферы выбирают, когда хочется не только комфорта, но и тепла. Классический силуэт этих туфель без шнурков дополняется подкладкой из овчины или искусственного меха и ребристой подошвой для устойчивости. Они легко сочетаются с пальто, трикотажными костюмами и длинными юбками. Они сделают ваш образ аккуратным и практичным.

Угги, когда-то бывшие просто обувью фермеров, сегодня обретают новых поклонников. Теперь это более стильные и экологичные модели. Такие бренды, как Stella McCartney, производят свою продукцию из переработанных материалов, экспериментируют с силуэтом — например, предлагают укороченные версии или модели на платформе. Их носят с костюмами oversize, платьями миди и даже с толстыми носками. Помните, что объемные угги требуют строгого или структурированного верха, например, кожаной куртки или облегающего топа с широкими брюками, отмечает канал “Модный дневник”.

Меховые ботинки на шнуровке, когда-то утилитарная обувь для выживания, превратились в символ зимнего шика. Их исторические корни уходят в богатое наследие северных народов. Сегодня такие дизайнеры, как Alexander McQueen и Balenciaga, используют в своих творениях такие элементы, как платформа, металлические шипы и преувеличенная форма обуви. Они обожают настроение и возможность создать контраст, например, с платьями или шелковой юбкой. Эта обувь невероятно универсальна: она отлично сочетается с мешковатыми джинсами, кожаными брюками и даже прозрачными колготками. В тренде кожаные и замшевые ботинки, особенно насыщенного шоколадного оттенка.

Из 90-х годов вернулись остроносые сапоги. Острый носок визуально удлиняет ноги, а сами сапоги прекрасно сочетаются с разными стилями. Эту обувь носят с кожаными брюками, платьями миди, джинсами или свободными костюмами. Поэтому преобладают классические черные, благородные коричневые или бордовые модели с ремешками и фурнитурой или на каблуке.