Психолог объяснил, почему люди скрывают свою внешность в соцсетях

В современном мире соцсетей и онлайн-коммуникаций зачастую важен образ, который человек демонстрирует окружающим. Однако не все готовы показывать своё настоящее лицо.

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин раскрыл, какие мотивы стоят за тем, что многие скрывают свою настоящую внешность на фотографиях в соцсетях. По словам Сергея Лунюшина, причин много, и основные из них связаны с внутренним состоянием человека.

«Часто люди хотят показать себя с лучшей стороны, чтобы вызвать положительный отклик у окружающих. Это особенно заметно у женщин, которые активно редактируют и улучшают свои фотографии», — рассказал собеседник.

Но что скрывается за этим желанием? В основном — страхи, связанные с самооценкой и принятием себя. Многие люди, недовольные своим внешним видом, переживают внутренний кризис. Страх недостатков и стремление к вымышленному идеалу.

«Когда человек считает, что у него есть какие-то недостатки — длинный нос, лишний вес, несовершенства кожи — он пытается их скрыть. А зачастую эти недостатки и вовсе могут быть несерьезными или никакими».

Многие используют редакторы фотографий, чтобы подчеркнуть свою привлекательность или скрыть то, что они считают несовершенством. Например, девушка с полной фигурой может искусственно подтянуть себя, чтобы казаться стройнее, или убрать недостатки кожи. Насколько это вредно? По мнению психолога, подобные практики далеко не всегда идут на пользу.

«Когда человек постоянно редактирует свои фото, он сам себе внушает, что в реальности он недостаточно хорош, и со временем это усугубляет низкую самооценку», — подчеркнул Сергей Лунюшин.

Это создает иллюзию, что он должен выглядеть идеально, и вызывает тревогу по поводу собственной внешности. В итоге, человек все больше замыкается в виртуальной реальности, опасаясь критики или осуждения.

Основные причины поведения — страх обсуждения, осуждения и желание соответствовать определённым стандартам.

«Все эти стандарты — результат социальных и культурных норм. Люди подвержены чужому мнению, — ведь мы живем в обществе, где существует давление соответствовать определённым шаблонам красоты».

Также многие хотят принадлежать к определённой социальной группе или сообществу, поэтому используют «маски», чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Ключевой момент, по мнению Лунюшина, — это принятие собственной личности.

«Самое важное — научиться принимать себя. Низкая самооценка и внутренний дискомфорт делают человека уязвимым. Когда человек полюбит себя, ему уже не так важно скрывать недостатки. Проблема не в том, чтобы выглядеть идеально, а в желании быть честным с самим собой», — заключил психолог.

Самые глубокие причины скрытия лица на аватаре — внутренние комплексы, низкая самооценка и непринятие себя. Всё остальное — последствия этих базовых ощущений. Важно работать прежде всего над внутренним состоянием, чтобы избавиться от страха и обрести уверенность. Тогда и виртуальный образ станет более естественным и гармоничным.