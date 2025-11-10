Врач объяснил, как сохранить здоровую кожу после 50 лет

Врач Михайлова рассказала, как сохранить здоровую кожу после 50 лет
Кожа - это отражение образа жизни. Для того, чтобы она оставалась здоровой после 50 лет, следует как можно раньше ввести несколько полезных привычек. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты.
Главным фактором молодости кожи остается сон, во время которого активнее всего идут процессы регенерации и синтеза коллагена. Хронический недосып делает кожу тусклой, ускоряет старение и способствует образованию морщин. На состояние кожи также влияет стресс, вызывающий хронические воспаления, подчеркнула к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.
Важны и ежедневные ритуалы ухода. Базовыми остаются три шага - очищение, увлажнение и защита от солнца. Последнее важно потому, что ультрафиолетовые лучи разрушают коллагеновые волокна, провоцируют гиперпигментацию, сухость и морщины. Причем использовать крема с SPF собеседница рекомендует не только летом на пляже, но и в городе зимой.
Серьезный урон коже также наносят вредные привычки, прежде всего курение, добавила Михайлова.
«Курение нарушает микроциркуляцию, делает кожу бледной и тусклой, вызывает характерные морщины вокруг губ. Никотин - сосудистый яд, который усугубляет возрастные изменения, а кроме того, усиливает образование свободных радикалов, повреждающих клетки кожи», — пояснила врач.
Антивозрастные средства, отметила эксперт, не стоит вводить слишком рано. В 25-30 лет достаточно легких антиоксидантов, витамина С и мягких кислот. А вот регулярное посещение дерматолога или косметолога важно в любом возрасте, сказала Михайлова.
Физическая активность, по мнению главного врача клиники "Медлайн" Елены Косенко, - один из самых эффективных инструментов продления молодости. Кардионагрузки, такие как ходьба, плавание и бег, улучшают кровообращение, насыщают кожу кислородом и придают ей здоровый цвет, а силовые тренировки и упражнения с собственным весом (планка, приседания) стимулируют выработку коллагена.
«Наконец, спорт - это лучший способ борьбы с кортизолом, гормоном стресса, который разрушает коллаген и запускает процессы воспаления в коже. Всего 2-3 тренировки в неделю уже через месяц дают видимый результат: цвет лица улучшается, а контур становится более четким», — дополнила она.
На старение кожи влияет и синий свет от экранов телефонов, компьютеров и телевизоров. Причем он проникает глубже ультрафиолетовых лучей, вызывая оксидативный стресс, повреждая ДНК клеток и разрушая коллаген. В результате появляются морщины, дряблость и стойкая пигментация, предупредила Косенко.
Кроме того, длительное использование гаджетов нарушает режим сна и отдыха. Следовательно, мозг не получает полноценного восстановления, а это чревато тусклостью и сухостью кожи, сказала преподаватель-косметолог сети учебных центров в сфере красоты "Эколь" Надежда Поспелова.
Тем, кто проводит много времени за экранами, управляющая пансионатом для пожилых людей "Теплые беседы" Марина Петрова посоветовала защищать кожу специальными средствами с антиоксидантами и фильтрами.
При этом старение кожи у мужчин и у женщин протекает по-разному. Это объясняется гормональными особенностями. У женщин со временем снижается уровень эстрогенов, регулирующих способность кожи удерживать влагу, мужчины же обычно имеют более толстую с большим содержанием коллагена, а потому признаки старения у них проявляются менее выраженно, объяснила эксперт. По ее словам, это нужно учитывать при выборе ухода: женщинам подойдут средства с увлажняющими и восстанавливающими компонентами, мужчинам же требуется профилактика воспалений и поддержание кожного барьера.
«После 50 лет красота кожи - это отражение общего здоровья организма. Гармоничный образ жизни, включающий регулярную физическую активность, цифровую гигиену и уход, подобранный с учетом гендерных и возрастных особенностей, - это самая эффективная инвестиция в вашу естественную привлекательность и молодость», — заключила Косенко.