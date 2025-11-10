Определено условие, которое приводит к скорому выпадению волос

Ежедневное ношение одной и той же прически может привести к поредению линии роста волос и их истончению. Такой тип выпадения называется тракционной алопецией или алопецией натяжения. Об этом предупредила лондонский трихолог Рэйчел Валентайн. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам эксперта, любая ежедневно повторяющаяся укладка приводит к ломкости волос. Так происходит потому, что естественные «заломы» волосяных стержней формируются в одном и том же месте. Особую опасность представляют тяжелые аксессуары, например, заколки-крабы. Их крепление на макушке создает постоянное натяжение, которое со временем приводит к повреждению волосяных фолликулов и ускоренному выпадению волос.

«Такое состояние называется алопецией натяжения. Сначала она проявляется легким поредением, но со временем может привести к образованию участков, где волосы больше не растут. Чтобы снизить нагрузку на корни волос, прическу необходимо менять каждый день. При этом использовать разные аксессуары необязательно, достаточно регулярно менять расположение заколки на голове», — уточняет эксперт.

Врач также рекомендует сменить заколку на гладкую резинку для волос — такой способ укладки позволяет создать равномерное натяжение на всей поверхности головы. Дополнительно эксперт напоминает о необходимости ношения распущенных волос время от времени.