Стилист перечислила способы носить самую трендовую вещь осени

Стилист по имени Лиза раскрыла способы носить самую трендовую вещь осени. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом tylewithwisdom рассказала, что в текущем сезоне популярностью пользуется атласная юбка. По этой причине эксперт обратила внимание на упомянутый предмет гардероба, посоветовав его носить с укороченными джемперами и топами.

«Эти юбки нельзя заправлять, иначе они будут мешковатыми», — пояснила она.

Кроме того, юзерша подчеркнула, что в юбках легких тканей просвечивается нижнее белье. Вместо обычных моделей трусов она порекомендовала выбирать изделия с завышенной посадкой.

Ранее в ноябре стилисты назвали самые модные джинсы на осень. В первую очередь эксперты выделили модели с широкими и расклешенными штанинами.