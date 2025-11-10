Меховая шуба: как правильно выбрать главный тренд россиянок

В Россию вернулся тренд на натуральные шубы. «Вечерняя Москва» обсудила со звездным стилистом Алексеем Сухаревым, действительно ли стоит обратить на них внимание в этом сезоне, с чем лучше сочетать и какой фасон выбрать.

По словам эксперта, действительно, в этом сезоне изделия из натурального меха вернулись в моду.

«Этой зимой мех — один из главных трендов. Причем актуальны не только шубы, но и меховые аксессуары: шапки, шарфы. Все это снова входит в моду. Если в прошлом сезоне предпочтение отдавали искусственному меху, потому что это экологичнее и проще с точки зрения производства, то некоторое время назад людей вновь заинтересовали винтажные шубы из натурального меха», — рассказал стилист.

Среди различных вариаций меховых изделий Сухарев рекомендовал отдать предпочтение длинным, укороченным или цветным шубкам.

«Я по-прежнему рекомендую присмотреться к винтажным мехам — это всегда беспроигрышный вариант. Также в тренде шубы в пол, напоминающие халат, или укороченные свободные варианты, похожие на куртку. Цветной мех все еще остается актуальным, можно купить шубу в оттенке бутылочного стекла или бордо», — посоветовал стилист.

По мнению Сухарева, сочетать натуральную шубу стоит с противоположными по стилю элементами одежды.

«Не стоит надевать с шубой шелка, бархат или блестящую одежду в пайетках. Лучше отдать предпочтение джинсам, трикотажу или вязаной шапке, чтобы сделать образ более расслабленным и не стать похожей на барыню», — порекомендовал эксперт.

