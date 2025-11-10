Регина Тодоренко похвасталась фигурой спустя месяц после родов

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов со словами «очень страшно». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 110 тысяч подписчиков.

35-летняя знаменитость предстала в размещенном ролике в ультракоротких шортах и топе на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала живот со складками после рождения третьего ребенка. Кроме того, она распустила волосы и отказалась от макияжа.

«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А еще можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться! Я начинаю, вы со мной?» — подписала телеведущая.

Ранее в ноябре Тодоренко задумалась об интимной пластике. Звезда также ответила на вопрос журналиста о коррекции половых органов.