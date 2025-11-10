Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в бикини
Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала фото в купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Избранница предпринимателя снялась на пляже. Она предстала на размещенном снимке в зеленом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и крошечных трусов.
Также она распустила волосы, нанесла на губы розовую помаду и взяла на руки собаку породы шпиц.
Ранее в ноябре Юлия Вавилова также пришла на тренировку в откровенном виде.