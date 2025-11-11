Эксперт рассказала, как подобрать идеальную пару джинсов

Светлана Астахова, модный эксперт, поделилась советами по выбору идеальных джинсов.

Ошибки при выборе джинсов и как их избежать

Неправильный выбор ткани: избегайте жёстких и сильно тянущихся материалов. Оптимальный вариант — джинсы с 2-7% эластана средней плотности. Неподходящий размер или длина: джинсы должны быть комфортными. Если длина не подходит, её можно подкорректировать, но изначально размер должен быть правильным. Игнорирование особенностей фигуры: правильный крой подчёркивает достоинства. При сомнениях обратитесь к стилисту.

Джинсы для разных типов фигур

— Для «песочных часов» выбирайте джинсы с высокой посадкой и облегающим силуэтом. — Для «прямоугольника» подойдут джинсы-багги или mom-джинсы с высокой посадкой. — Для «яблока» или «груши» выбирайте джинсы с прямыми или широкими штанинами.

Общие рекомендации: джинсы с высокой посадкой визуально удлиняют ноги. Выбирайте модели с задними карманами высоко и аккуратной формой для подтянутого образа.

Тренды сезона

В моде комфорт и стиль. Джинсы из средней плотности ткани хорошо держат форму и удобны. Оригинальности добавляют лёгкие потертости и напыление.

Самые модные джинсы сезона осень-зима 2025/26

В тренде джинсы с мягкими линиями и свободным кроем, особенно джинсы-багги. Они подходят для повседневного образа и легко сочетаются с любой обувью.