Как выбрать термобелье на зиму

Зимой хороший и правильный терморежим — не роскошь и не опция исключительно для спортсменов, а вопрос здоровья для каждого из нас. Правильно подобранное термобелье для людей любого возраста и образа жизни помогает сохранять тепло, отводить влагу и не превращаться в «парилку» под пуховиком. Главное — понимать, что разные модели рассчитаны на разные задачи: кто-то мерзнет в офисе, кто-то катается на сноуборде, а кому-то просто нужно комфортно гулять по морозу. Собрали главное, что нужно учитывать при выборе.

Как работает термобелье

Главный принцип — сохранение тепла тела за счет слоя воздуха между кожей и тканью, при этом материал активно выводит влагу. Если пот остается на теле, человек начинает мерзнуть, поэтому даже самое качественное термобелье не греет само по себе, а помогает телу сохранять собственное тепло. Важно помнить: термобелье должно сидеть плотно, но не сдавливать. Пространство между телом и тканью — это и есть тот самый «термослой», который удерживает комфорт.

Материалы: синтетика, шерсть, миксы

Для активных людей подойдут синтетические материалы — полиэстер, полипропилен, нейлон. Они быстро выводят влагу и быстро сохнут. Для умеренной активности лучше работает смесь синтетики и натуральных волокон — например, шерсти мериноса. А для сильных морозов идеален 100% меринос: он теплый, гипоаллергенный и не впитывает запахи. Если кожа чувствительная, выбирайте мягкие плоские швы и обратите внимание на маркировку «soft touch» или «seamless» — без них даже лучшее белье может натирать.

Как подобрать размер и посадку

Главное правило — никаких складок и морщин. Белье должно сидеть как вторая кожа, иначе весь термоэффект пропадает. Проверьте: если вы двигаетесь свободно, ткань не перекручивается и не тянет — размер выбран правильно. Помните, что верх и низ лучше подбирать по фигуре отдельно, а не брать готовые комплекты: у большинства брендов разные лекала. При примерке поднимите руки и наклонитесь — если спина остается закрытой, значит посадка правильная.

Для каких задач выбирать

Город и офис: подойдут легкие модели из микрофибры или смесовых тканей, которые не перегревают и незаметны под одеждой.

Для прогулок и поездок: лучше брать среднюю плотность, она удержит тепло на улице и не даст вспотеть в транспорте.

Спорт и активный отдых: тут нужны профессиональные комплекты с усиленными зонами вентиляции — например, на спине, подмышках и коленях.

В идеале стоит иметь два варианта: один комплект на каждый день, другой — для морозных выходных и поездок.

Уход за термобельем

Стирайте его при 30–40°C, без кондиционеров и отбеливателей — они разрушают волокна, отвечающие за влагоотведение. Лучше использовать жидкое средство для деликатных тканей или специальный гель для спортивной одежды.

Сушить нужно вдали от батарей и прямого солнца. Если изделие шерстяное — можно слегка отжать в полотенце и разложить горизонтально. При правильном уходе хорошее термобелье служит 3–5 сезонов, не теряя эластичности и формы.