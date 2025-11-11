18-летняя дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

Дочь российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, певица Лидия Чистякова кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница звезды отказалась от необычной одежды и неформальной прически с цветными прядями. Она предстала на размещенных кадрах с длинными волнистыми волосами, окрашенными в русый оттенок, в облегающей красной кофте и синих джинсах скинни. Также девушка надела черные туфли на платформе и высоких кабулках.

«Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это все спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке — и вот я здесь», — указала в подписи автор поста.

