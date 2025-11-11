Шесть лайфхаков, как сохранить объем прически под шапкой

Зимние холода все ближе и ближе, а мы все больше утепляемся. И вот уже в нашем повседневном луке появились головные уборы. Однако в них хоть и теплее, а прическу они портят. Плотные шапки, платки, береты, капюшоны — настоящее испытание для укладки. Парикмахер-модельер Мария Бурланкова поделилась эффективными приемами, как сохранить объем под шапкой.

Сушим правильно и используем стайлинг

Формирование объема начинается еще на этапе сушки.

«После мытья головы нанесите на прикорневую зону легкое средство для объема (мусс или спрей). При сушке феном приподнимайте корни с максимальным объемом, используя скелетную, а потом и круглую щетку. Крайне важно убедиться, что волосы полностью сухие и остывшие, прежде чем надевать шапку», — советует парикмахер.

Если используете стайлер, то важно дать волосам полностью остыть. При надевании головного убора аккуратно зачешите волосы назад от лица и старайтесь не натягивать шапку слишком туго. Такой подход поможет сохранить корни пышными, а укладку — стойкой. Если после снятия шапки возникнет необходимость освежить корни, то нанесение сухого шампуня или пудры мгновенно вернет объем.

Начес и гофре

Этот метод особенно выручит обладательниц тонких волос, которые быстро теряют форму. Пряди на макушке аккуратно начесать у основания с помощью тонкой расчески. Затем слегка зафиксировать их легким сухим лаком. Можно прогреть их утюжком.

«Аналогично работает утюжок гофре — пряди верхних зон зажимаются у корней. Эти варианты создают "подушку", которая будет удерживать объем в течение всего дня. После того, как вы снимите головной убор, просто расчешите или встряхните волосы у корней», — рассказывает Мария.

Смена пробора или пробор зигзаг

Если временно изменить привычное направление пробора, перед тем, как надеть шапку, корни перенаправят свой объем. Наш эксперт: «Например, если обычно вы носите пробор слева, попробуйте расчесать волосы на правую сторону, а затем наденьте шапку. После снятия верните волосы в исходное положение и заметите, как прикорневая зона эффектно приподнимется».

Пробор зигзаг можно сделать расческой, рисуя изогнутую линию по коже головы тонкой расческой после снятия шапки. Прямого пробора лучше избегать, так как на нем заломы становятся особенно заметными.

Челка

Если у вас есть челка, рекомендуется зачесать ее назад от лица к макушке и надеть шапку, начиная от линии лба. После снятия головного убора аккуратно уложите челку на лицо. Если челки нет, возможно подумать о ее появлении, ведь она частично создает эффект самостоятельной прически из-под шапки и освежает образ.

Локоны, волна, кудрявый метод, косички

Если вы любите кудряшки, то накрутите сухие волосы на стайлер или плойку (термобигуди). Маленький диаметр сделает локоны, крупный — легкую волну. Рекомендуется зафиксировать прядь перед накруткой на сухой лак, потом создать локон, а вот расчесать после снятия шапки и дополнительно зафиксировать.

«Кудрявый метод — это создание завитков, естественных от природы или созданных химической завивкой. Сушим волосы с пенкой, гелем или спреем на диффузор до полного высыхания. Под шапку прячем компактно все волосы, а после снятия пальцами слегка встряхиваем корни», — рекомендует парикмахер.

Еще вариант — заплести две косички на слегка влажные волосы, и после сушки естественным путем или феном получится интересная объемная текстура.

Стрижка

Каре до середины шеи, боб и пикси прекрасно сочетаются с шапкой.

«Надевайте шапку в направление прически от лица, если носите от лица, и на лицо от макушки, если носите на лицо. Так корни прижмутся в направлении укладки, и сухим шампунем или пудрой будет легче их оживить», — рассказываем Мария.

Если волосы сильно потеют под слишком теплой шапкой, держите на работе фен и расческу, чтобы оперативно освежить прическу. Избегайте синтетических изделий и используйте кондиционер, тогда статическое электричество вас будет беспокоить меньше.