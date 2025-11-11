Назван самый элегантный аксессуар для волос

Каждый раз, когда The Row появляется в новостях, кажется, что бренд сделал это не благодаря громким PR-ходам, а наоборот — из-за их отсутствия. Пока другие модные дома устраивают шоу с фейерверками и звёздными гостями, сестры Олсен продолжают двигаться в своем собственном ритме. Только чистая мода, упакованная в молчание и уверенность.

© Freepik

На последней Неделе моды в Париже The Row снова пошли против правил. Ни одного снимка с показа — только лукбук, опубликованный позже на сайте. Кадры будто из старых журналов 1930-х: зернистые, с мягким светом и выцветшими тонами. Цвета одежды невозможно различить, но в этом и кроется магия. Минимум информации — максимум обсуждений.

Но самое интересное в этой истории — даже не коллекция, а детали образов моделей. На фото в глаза бросаются их волосы, аккуратно собранные с помощью простых гребней. Похоже, именно этот аксессуар станет главным бьюти-символом следующего сезона.

Весна-лето 2026 вообще проходит под знаком минимализма. Почти все дизайнеры отказались от заметного макияжа, сделали ставку на естественность. Волосы или свободно падают, как будто без укладки, или зачесаны в строгие гладкие пучки. На этом фоне работа Гвидо Палау для The Row выглядит как редкое сочетание простоты и идеи.

И что самое приятное — повторить этот прием можно без усилий. Даже если вы далеки от подиумов, гребень легко впишется в повседневный образ. Он заменит надоевший «крабик», добавит немного строгости и в то же время мягкости. Главное — не относиться к нему как к элементу ретро.

Можно просто убрать волосы от лица, зафиксировав пару прядей у висков, и получится лёгкая версия мальвинки. Или скрутить волосы в жгут и закрепить одним движением. А если хочется больше структуры, добавьте немного геля, соберите хвост средней высоты, перекрутите пряди в пучок и закрепите гребнем. Всё. Минимум движений, максимум стиля.

Фотографии The Row уже разошлись по Pinterest и стали новыми «референсами» для стилистов. Иронично, но именно та коллекция, которую почти никто не видел вживую, снова диктует тренды.

The Row просто делает то, что хочет. И, кажется, именно в этом секрет их влияния — они умеют быть интересными, оставаясь при этом вне разговоров о популярности. В мире, где внимание покупают, Олсен его зарабатывают тишиной.