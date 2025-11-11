Кайли Дженнер выложила вызывающее фото на фоне расставания с Тимоти Шаламе

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде на фоне расставания с актером Тимоти Шаламе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

28-летняя предпринимательница предстала перед камерой в белом платье, оформленном глубокими вырезами на спине и талии. При этом она повернулась к фотографу боком и оттянула ткань изделия вниз. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под наряд бюстгальтер и трусы.

© Lenta.ru

Ранее сообщалось о разладе отношений Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Стало известно, что звезда «Дюны» стал инициатором разрыва. При этом подобное случалось и ранее, однако тогда бизнесвумен смогла уговорить избранника вернуться.