Певица Ирина Дубцова снялась в мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Звезда позировала в откровенном наряде в студии и поделилась кадрами в Telegram-канале.

© Соцсети

«А мы тут красотищу снимаем. Нас ждет много новых фоток», — отметила исполнительница.

© Соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, оценив образ: «Богиня», «Вау», «Такая красивая», «Загляденье», «Как важно, что внутреннее с внешним одинаково прекрасно», «Роскошная», «Отлично выглядишь», «Как вы похудели».

Артистка недавно высказалась о хейте из-за лишнего веса. Она заявила в интервью, что нравится себе и мужчинам любой. Исполнительница попросила оставить ее в покое и перестать стыдить. Звезда объясняла, что ей сложно поддерживать себя в форме, но она делает для этого все возможное. Врачи выявили у артистки аутоиммунное заболевание щитовидной железы, и она набирает вес во время гормональной терапии, а потом снова худеет.

По словам артистки, хейтеры обвиняли ее в переедании и предлагали «зашить рот». Дубцова тяжело переживала из-за такой критики и часто плакала, но после публичного признания ей стало легче. Звезда также поддержала всех женщин, которые сталкивались с похожим недугом, и пожелала скорейшего выздоровления.