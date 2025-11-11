Как определить тип фигуры и подобрать к нему одежду

Люди не делятся на тех, у кого «идеальная фигура» и у кого «не очень», — каждый человек по-своему уникален. Знание своего типа фигуры – это ключ к стилю, который поможет подчеркнуть достоинства и чувствовать себя уверенно и привлекательно. Какие бывают типы фигуры, как правильно определить свой тип и можно ли его изменить, не прибегая к хирургии, рассказывает «Газета.Ru».

Какие бывают типы фигуры

Тип фигуры — это особенность телосложения, основанная на соотношении пропорций разных частей тела: плеч, груди, талии, бедер. У большинства людей силуэт не является константой: сегодня вы видите в зеркале «грушу», а завтра — «песочные часы», потому что на фигуру влияет и вес, и осанка, и одежда. Важно понимать свою предрасположенность к тому или иному типу фигуры, чтобы выбирать фасон, длину и вырезы без мучительных примерок.

«Песочные часы»

Описание

Плечи и бедра визуально соразмерны, талия заметно уже. Такой силуэт часто описывают как «баланс верха и низа»: объемы распределены равномерно, талия — главный акцент.

Такой силуэт любит вещи, которые повторяют его природные изгибы. Платья-футляры и миди с мягким прилеганием подчеркивают линию талии, жакеты с вытачками сидят «как с иголочки», джинсы средней или высокой посадки держат пропорции. Если хочется добавить структуры, выбирайте пиджак с умеренной линией плеч и длиной чуть выше середины бедра — он сделает акцент на талии и не утяжелит низ. Секрет «песочных часов» прост: не прятать талию без причины и избегать мешковатых форм, которые делают силуэт бесформенным.

«Груша» (треугольник)

Описание

Бедра визуально шире плеч, верх легче низа, выразительная талия.

Главная задача для «груши» — уравновесить верх и низ, подчеркнув сильные стороны. Помогают структурные плечи, рубашки с открытой линией ключиц, ворот «лодочка», светлый верх и более темный низ. Юбки А-силуэта и струящиеся платья миди красиво обтекают линию бедер, а высокая посадка брюк «цепляет» талию и вытягивает вертикаль. Лучше избегать лишнего объема в области бедер и карманов, если не хочется добавлять ширину. Внимание сместите на лицо, плечи и талию.

«Яблоко» (овал)

Описание

Больше объема в области талии, ноги обычно стройные, плечи и бедра близки по ширине.

Силуэт раскрывается, когда вы создаете вертикали и переносите акценты выше или ниже талии. V-вырез визуально удлиняет шею, длинные кардиганы и пальто с четкими бортами рисуют «коридор» роста, платье-рубашка с мягким поясом фиксирует линию под грудью и придает легкость. Джинсы прямого кроя с посадкой чуть выше средней дружат с таким типом, а слишком жесткие пояса на «географической» талии — нет, они лишь делят силуэт пополам.

«Прямоугольник» (банан)

Описание

Плечи, грудь, талия и бедра близки по меркам, талия не особо выражена.

Здесь цель — придумать рельеф: талия «создается» кроем и фактурой. Платья с запахом, топы с драпировкой, пиджаки с вытачками и юбки с легким клешем добавляют изгибы там, где их не хватает. Контраст материалов тоже работает: мягкий трикотаж в паре с плотным денимом дает ощущение формы, а пояс на талии завершает рисунок. Если хочется чуть больше динамики, добавьте плечам небольшой структуры, а в зоне бедер — легкое расширение к низу.

«Перевернутый треугольник»

Описание

Плечи шире бедер, грудь может быть объемной, ноги часто стройные.

При таком типе фигуры баланс достигается, когда вы «разгружаете» плечи и «усиливаете» низ. Глубокие V-вырезы и свободные рукава уменьшают визуальный вес верха, а юбки и брюки с объемом — клеш, палаццо, карго с аккуратными карманами — добавляют устойчивости низу. Хорошо работают однотонные спокойные верха и более активные фактуры или цвета на нижней половине. Слишком массивные подплечники и вырез «лодочка» внизу лучше оставить для редких случаев.

Если у вас смешанный тип

Иногда плечи и бедра почти равны, но талия «читается» только в определенной одежде; иногда верх и низ «спорят» из-за осанки или обуви. В таких ситуациях смотрите на приоритет: что хочется подчеркнуть сегодня — талию, ноги, ключицы. Подбирайте крой и линию под одну цель. Чем яснее вы формулируете задачу, тем проще собрать образ, который работает именно на вас.

Откуда взялись типы «яблоко», «груша» и «песочные часы»?

Еще в середине XX века французский врач Жан Вог описал два разных типа распределения жира: андроидный (в верхней части тела) и гиноидный (в нижней части тела). Именно эти сухие термины позже стали для широкой аудитории понятными образами — «яблоко» и «груша».

Также сыграли роль исследования 1990-х о соотношении талии к бедрам и рисках для здоровья: именно тогда тема «где откладывается жир» попала на страницы массовых изданий, а типы «яблоко» и «груша» закрепились в быту.

А вот привычная модная «пятерка» силуэтов — «песочные часы», «груша», «прямоугольник», «перевернутый треугольник», «яблоко» — это уже продукт индустрии моды и телевидения рубежа 1990–2000-х. Типологии существовали и раньше у портных, но именно стилисты популяризировали простую систему для выбора повседневного гардероба.

Как определить свой тип фигуры: зеркальный тест, замеры и фото

Шаг 1. Подготовка. Наденьте обтягивающий топ и леггинсы, снимите украшения, расправьте плечи, встаньте ровно перед большим зеркалом при хорошем освещении. Волосы лучше убрать в хвост или пучок. Сделайте пару вдохов, расслабьте живот, выпрямите спину. Так вы увидите реальную геометрию тела, а не случайную позу.

Шаг 2. Быстрый «зеркальный тест». Посмотрите на три зоны: плечи и грудь, талию, бедра. Куда взгляд тянется в первую секунду. Если сразу видна талия, значит она выражена. Если низ кажется «тяжелее» верха, это наводка на «грушу». Если верх кажется шире низа, ваш тип ближе к «перевернутому треугольнику». Если объем сконцентрирован в центре, а ноги визуально легче, это признаки «яблока». Если верх и низ уравновешены, а талия узкая, это подходит «песочным часам».

Шаг 3. Измерения. Их делайте на выдохе, не втягивая живот. Сантиметровая лента должна лежать ровно, не перетягивать кожу и не провисать. Плечи удобнее мерить с помощником: найдите крайние выступающие точки плечевых суставов и измерьте ширину по прямой. Грудь измеряется по самой объемной части, лента идет горизонтально вокруг корпуса. Талия — самое узкое место между ребрами и тазовыми костями. Если не уверены, наклонитесь вбок: там, где образуется складка, и находится ваша естественная талия. Бедра — самая выступающая часть ягодиц, лента проходит параллельно полу. Запишите четыре параметра в сантиметрах.

Что не следует делать: частые ошибки

Не измеряйте обхват талии, груди, бедер поверх толстого свитера.

Не затягивайте ленту до следов на коже и не держите ее под углом.

Не втягивайте живот и не раздвигайте локти слишком широко.

Не пытайтесь вписать себя в жесткий шаблон.

Шаг 4. Сравнение пропорций.

Если плечи и бедра близки по величине, а талия заметно меньше, вы в секторе «песочные часы».

Если бедра больше плеч, а талия хорошо «читается», чаще всего это «груша».

Если плечи больше бедер, вероятен «перевернутый треугольник».

Если все три мерки близки, а талия выражена слабо — это, скорее всего, «прямоугольник».

Если талия — самая объемная зона при близких по размеру плечах и бедрах, то это «яблоко».

Важно

Помните, что у вас может оказаться смешанный тип фигуры. Это нормально и встречается часто.

Еще один способ — фото с прямой проекцией. Поставьте телефон на штатив, включите сетку в камере, встаньте боком и фронтально, чтобы линии сетки шли строго вертикально и горизонтально. Фотографии помогают отделить впечатление от фактов, особенно если вы склонны сутулиться или «уходить» в привычную позу. Снимки не заменяют измерений, но хорошо дополняют их, показывая, как пропорции выглядят со стороны.

Если вышла «смешанная» картина, ищите свой приоритет. Может быть, у вас почти равные плечи и бедра, но одежда иногда «съедает» талию. Тогда цель — вернуть талию с помощью определенного кроя одежды. Или наоборот, вы хотите уравновесить верх и низ и подчеркнуть ноги. Тип фигуры здесь не задает жесткие правила, а служит подсказкой для выбора фасона, длины и вырезов.

Можно ли изменить тип фигуры без операции

Каркас тела — кости таза, ключицы, ширина плеч — задан анатомией. Полностью поменять тип фигуры невозможно, но можно повлиять на то, как силуэт «читается».

Силовые тренировки наращивают мышцы там, где их не хватает визуально, дефицит калорий уменьшает объем в «перегруженных» зонах, осанка меняет распределение массы и линию талии.

Возраст и гормональный фон тоже влияют на фигуру: со временем у многих накопление жира смещается от «грушевидного» к андроидному, но тренировочный режим и питание помогают держать это в рамках. Разные типы распределения жира — андроидный и гиноидный — согласно исследованию, по-разному связаны с рисками для здоровья, поэтому фокус на активность и рацион полезен для всех типов фигуры.

При этом одежда дает мгновенный визуальный эффект: линия плеч, длина жакета, высота посадки брюк, вертикальные швы и контраст фактур быстро «собирают» силуэт в нужных местах. Это самый безопасный и бюджетный способ «поменять тип фигуры» внешне.

От кого наследуется тип фигуры?

Тип фигуры, телосложение, распределение жировой ткани и другие параметры обусловлены генетически. Ширина плеч и таза, длина туловища и ног — это «каркас», который мы наследуем от родителей и предков.

К этому добавляется «надстройка»: у одних людей организм чаще отправляет жировые отложения в область бедер и ягодиц, у других — на живот и спину. Оба варианта – норма, просто они по-разному смотрятся в зеркале.

Тип фигуры не наследуется по схеме «если мама — «груша», то и ребенок — «груша»». Мы получаем смешанные параметры от обоих родителей, и комбинации генов могут передаваться через поколение.

Также на распределение жира заметно влияют пол и гормоны. В подростковом возрасте у девушек эстрогены способствуют накоплению подкожного жира в области бедер и ягодиц. У юношей тестостерон стимулирует синтез мышечных белков, руки и ноги набирают мышечную массу.

Важные жизненные этапы меняют картину: беременность влияет на баланс и тонус мышц кора, а в менопаузе снижение выработки эстрогенов нередко смещает жировые запасы ближе к животу. Даже хронический стресс способен изменить «настройку», повышая кортизол и подталкивая организм копить жир вокруг талии.

Что вы едите, как спите, как много двигаетесь ежедневно и как держите осанку — все это влияет на ваш силуэт. Каркас остается неизменным, но объемы разных частей тела могут меняться. Поэтому один и тот же человек может выглядеть как «прямоугольник» в 17 лет, «песочные часы» — в 25 и «яблоко» в 45 лет.

Ваш тип фигуры — это стартовые настройки плюс образ жизни. Можно заметно скорректировать «картинку» путем тренировок и грамотного подбора одежды.