Сестра Кейт Мосс выложила фото в леопардовом бикини

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в гостиной. Так, она позировала перед камерой в леопардовом бикини, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратные локоны.

В сентябре Лотти Мосс также поделилась откровенным снимком. Тогда она предстала на размещенном кадре в белом платье без бретелей, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги.