В России разлюбили обтягивающие грудь футболки

Россияне разлюбили футболки облегающего кроя. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Fashion Matrix, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в сезоне 2025 года 66,8 процента покупателей предпочитают стандартный крой, 25,7 — оверсайз и только 7,5 процента — обтягивающие грудь футболки. При этом среди женщин оверсайз более популярен — доля таких товаров превысила 30 процентов, а у мужчин доля оверсайз футболок всего 18,7 процента.

При этом россияне солидарны в выборе футболок без рисунков, доля таких примерно 60 процентов в общем объеме и у женщин, и у мужчин. Среди футболок с принтами самые популярные графика и абстракция.

Что касается цветов, в тренде оказались белый (30 процентов) и черный (22). Женщин также часто предпочитают синий, бежевый, серый, розовый и зеленый, а мужчины — синий, зеленый, серый, бежевый, коричневый.

Ранее стало известно, что россиянки бросились скупать забытый вид одежды.