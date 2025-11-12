Ученые раскрыли обратную сторону чрезмерной привлекательности

Чрезмерная привлекательность может мешать популярности в социальных сетях. В такому выводу пришли исследователи из Дейтонского университета в США.

В ходе эксперимента участникам показывали посты фиктивных фитнес-инфлюенсеров в популярной соцсети. Оказалось, что чрезвычайно привлекательные блогеры получали меньше лайков и подписчиков, чем те, чья внешность оценивалась как умеренно привлекательная.

Учёные назвали этот феномен «эффектом обратного действия красоты». По их мнению, аудитория воспринимает слишком красивых инфлюенсеров как менее близких и доступных. Особенно заметной эта тенденция оказалась в отношении женщин-блогеров, что, вероятно, отражает более строгие социальные стандарты к внешности женщин.

При этом авторы обнаружили способ нивелировать этот эффект. Когда очень привлекательные инфлюенсеры демонстрировали скромность, делились своими трудностями и неудачами в фитнесе, их популярность возрастала. Это указывает на важность искренности и доступности в коммуникации с аудиторией.

Исследование ставит под сомнение классический маркетинговый принцип «секс продаёт» в контексте социальных сетей, где доверие и аутентичность часто ценятся выше безупречного образа.