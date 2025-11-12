Жена Александра Цекало прогулялась по пляжу в откровенном виде

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин прогулялась по пляжу в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница предстала перед камерой в белом платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы и голая грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд оформлен кружевами и тонкими бретелями.