Ферментированные грибы: как они стали новым громким трендом в уходе за кожей

Мир косметологии все чаще обращается к биотехнологиям, и ферментированные ингредиенты — один из самых громких трендов последних лет. Теперь на сцену выходят грибы: не шампиньоны и не подосиновики, конечно, а экстракты рейши, чаги, шиитаке и трутовиков, прошедшие процесс ферментации. Этот подход делает активные вещества более доступными для кожи, усиливает антиоксидантное действие и снижает риск раздражений. Грибная косметика становится новым направлением в умном уходе, где природа и наука работают синхронно. Косметолог Ирина Головина рассказала, чем интересен этот бьюти-тренд.

Ферментация усиливает биодоступность

Ферментация — это естественное разложение сложных молекул под действием микроорганизмов. «Благодаря этому полезные вещества из грибов становятся мельче и проникают глубже в кожу. Белки превращаются в аминокислоты, полисахариды — в сахара, которые питают микробиом. Результат — кожа получает максимум пользы при минимальном риске воспаления, а средства действуют мягче и эффективнее, чем их аналоги», — утверждает эксперт.

Мощный антиоксидантный эффект

Ферментированные грибы содержат бета-глюканы, эрготионеин и фенольные соединения — все эти вещества борются со свободными радикалами и защищают клетки от оксидативного стресса. В переводе на язык красоты это значит меньше тусклости, воспалений и преждевременных морщин. На практике регулярное использование средств с экстрактами рейши или чаги помогает коже восстанавливаться после солнца, стрессов и загрязнений мегаполиса.

Поддержка микробиома кожи

Современные исследователи все чаще говорит о здоровой флоре кожи. Ферментированные грибы работают как пребиотики — питают полезные бактерии, восстанавливают барьер и снижают чувствительность.

«Если раньше уход сводился к очищению и увлажнению, то теперь в приоритете баланс экосистемы кожи. Это особенно важно для городских жителей и тех, кто страдает от купероза, акне или хронической сухости», — утверждает косметолог.

Универсальный компонент для всех типов кожи

В отличие от кислот или ретинола, ферментированные экстракты грибов не раздражают даже чувствительную кожу. Они регулируют выработку себума, при этом сохраняют влагу и повышают эластичность. Шиитаке и рейши отлично подходят для антивозрастного ухода, а чага и трутовик — для восстановления после стрессов, зимнего холода или активного солнца.

Натуральная альтернатива инвазивным процедурам

Наконец, ферментированные грибы — это природный способ запустить процессы обновления без пилингов и уколов. Они мягко стимулируют синтез коллагена и ускоряют регенерацию клеток. Такая косметика не обещает мгновенного чуда, зато дает плавный устойчивый эффект: кожа становится плотнее, свежее и здоровее изнутри.