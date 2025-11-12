Стилист рассказала, как выглядеть модно этой зимой

Синоптики со дня на день обещают вместо затянувшейся осенней погоды снег и холода. Поэтому самое время подумать о зимнем гардеробе. Как выглядеть модно без ущерба для здоровья в комментарии стилиста MIR24.TV.

Современные модные тенденции хороши многовариантностью. И из небольшого количества вещей можно собрать интересные образы, а на чем делать акцент элегантности или экстравагантности, исключительно дело вкуса каждого.

Больше меха

Практичность, видимо, приелась за столько лет дизайнерам, потому что на страницах журналов снова изделия из материалов, требующих более тщательного ухода, чем обычная гладкая синтетика.

«В текущем зимнем сезоне можно выбрать актуальные модели из ярких пуховиков, дубленок, пальто и длинных шуб до пола. При этом совсем не важно, из натурального меха или искусственного. Именно мех стал ключевым элементом модного образа грядущего года. Для того, чтобы повысить градус стиля, используйте аксессуары. Например, в виде меховых манжетов, маленьких либо длинных массивных шарфов, накладных воротников все это на пике популярности.

Некоторые коллекции модных домов выглядят так, будто модельеры впали в свирепую ностальгию и вытащили из заветных бабушкиных шкафов пальто с меховыми воротниками. Как едко заметили в одном из фэшн-изданий, кое-кому из законодателей трендов и этого стало мало, их фантазия ушла еще глубже в каменный век, когда заворачиваться в шкуры было единственно верным решением, чтобы выжить в холода.

А для любителей более спокойного и элегантного кроя подойдут пальто с кейпами и вшитыми шарфами.

«Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, пел сто лет назад Александр Вертинский. И упомянутая в бессмертных строчках деталь гардероба сейчас тоже триумфально вернулась и на подиумы, и в повседневную жизнь.

Что касается зимней палитры, то, по словам стилиста, на последнем показе одного из знаменитых домов моды преобладали оранжевые, оливковые, нежно-голубые тона. Тем не менее фиолетовый и его вариации не собираются уступать свои позиции. Также среди женских пуховиков встречается множество моделей оттенков хаки. Конкурируют с ними дубленки оверсайз разного фасона и косухи не совсем привычных цветов, например, белого.

Маркеры стоимости

На что следует обратить внимание при покупке зимней одежды? И какие элементы могут значительно удешевить даже продуманный образ?

«Премиум-вариант определяет прежде всего качество используемых материалов, говорит собеседница. Начиная от подкладки и фурнитуры, то есть важно обратить внимание на кнопки, магниты, молнии, и заканчивая внешней тканью, которая должна быть не только красивой, но и обеспечивать терморегуляцию, не бояться «капризов погоды и не терять внешний вид после чистки. Рекомендую обращать внимание на наличие пропитки и наполнитель: пух-перо, тинсулейт, холлофайбер и прочие.

Она перечислила признаки эконом-варианта: полиэстер, акрил и «низкое качество исполнения изделий и фурнитуры.

Бутики vs маркетплейсы

В эпоху интернет-торговли возникает еще один закономерный вопрос. Есть ли смысл покупателям-интровертам ходить по магазинам в поисках зимней одежды? Или можно ее также заказать на интернет-площадках?

«Заявить о том, что все чаще сейчас потребители используют возможность приобретения через маркетплейсы, не возьмусь, отвечает Наталья. Так как говоря о покупке качественной зимней вещи, которая должна прослужить не один сезон, мы подразумеваем возможность оценить качество. Чего нельзя сделать по фото. А в связи с тем, что маркетплейсы все больше вводят ограничения для поставщиков по части комиссий и дополнительных платежей, то стоит отметить, что тем, кто выпускает качественные премиальные вещи, нет смысла выходить на данные платформы.

Остается пожелать модникам и модницам не бояться самовыражаться с помощью теплой одежды. Ведь даже множество слоев не смогут скрыть вашу уникальность.