С чем сочетать базовый лонгслив

Лонгслив — это та самая вещь, которую легко недооценить. Он не броский, но именно такие вещи чаще всего становятся опорой нашего гардероба. Простая модель с длинным рукавом — это идеальная база, которая помогает создавать образы в любом стиле. Лонгслив легко преображается из повседневной одежды в элегантную с помощью правильных комбинаций. Как и с чем его носить, нам рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

© Freepik

С джинсами

Это универсальный дуэт. Самое очевидное и всегда удачное сочетание. Базовый лонгслив и джинсы создают чистый, актуальный силуэт.

«Добавьте ремень, серьги-кольца и сумку интересной формы, и повседневный образ уже выглядит собранно. Для офиса можно выбрать лонгслив из плотного трикотажа с гладкой фактурой, а для прогулок из мягкого хлопка или ребристого трикотажа», — советует стилист.

С юбкой

Лонгслив отлично смотрится с юбками любого кроя. С миди-плиссе из плотного хлопка он создает изящный, слегка романтичный образ. С кожаной мини выглядит современно и дерзко.

«А если добавить ремень на талию и сапоги, получится элегантный классический городской образ. Секрет в том, чтобы выбрать качественный материал и посадку "по фигуре", тогда даже самая простая вещь будет выглядеть дорого», — рассказывает эксперт.

Под жакет или жилет

Если хочется собранности и стиля, наденьте лонгслив под жакет, жилет. Он заменит рубашку, при этом не добавляя объема. Екатерина:

«Особенно эффектно смотрятся комбинации контрастных цветов, например, белый лонгслив под темный жакет или графитовый бежевый. Это простой способ сделать образ многослойным и интересным без лишних деталей».

С брюками

Современная мода позволяет носить лонгслив даже в рамках делового дресс-кода. С прямыми брюками или моделями-палаццо он выглядит спокойно и уверенно. Добавьте серьги-гвоздики, часы, тонкое колье и получите минималистичный образ с характером.

Как первый слой

Лонгслив — это идеальная база для многослойных образов. Носите его под платье-комбинацию, сарафан или жилетку. Стилист:

«Такой прием не только выглядит стильно, но и помогает продлить "жизнь" летних вещей до поздней осени. Особенно эффектно смотрятся тонкие лонгсливы в молочном, сером или графитовом оттенке».

Пропорции и баланс

Чтобы лонгслив выглядел стильно, важно соблюдать баланс. Если модель плотная и облегающая, то выбирайте более свободный низ, например, широкие брюки, джинсы-бойфренды, юбку-трапецию. А если лонгслив свободный, лучше сочетать его с узкими джинсами, кожаными легинсами или юбкой-карандаш. Так вы сохраните пропорции и подчеркнете фигуру.

Ткань и качество

Базовый лонгслив всегда работает на ваш образ, если ткань качественная.

«Избегайте моделей, которые слишком тонкие или меняют форму, они быстро теряют аккуратный вид. Лучше выбирать хлопок с небольшим добавлением эластана или вискозу, так как такие ткани держат форму, дышат и комфортны в течение дня», — советует специалист.

Стиль и функциональность

Не превращайте лонгслив в «фоновую» вещь. Он может быть минималистичным, но при этом выразительным. Нужно лишь подобрать интересные украшения или аксессуары. Так образ не будет скучным, даже если все элементы базовые.