Стилист посоветовал модную замену шапкам

Российский стилист Александр Рогов назвал модную замену шапкам зимой. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, насчитывающем 141 тысячу подписчиков.

© Unsplash

Эксперт посоветовал обратить внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц и использовать в качестве альтернативы указанным зимним головным уборам косынки.

«Косынку можно круто стилизовать, надев поверх кепки, или украсить заколками для волос», — отметил специалист.

При этом он проиллюстрировал публикацию снимками девушек в указанных предметах гардероба в сочетании с различными пальто и пуховиками.

