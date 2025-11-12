Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал лучшую верхнюю одежду на зиму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© globallookpress

«Я считаю, что нет ничего круче на зиму, чем дубленка из овчины. <...> Обратите внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины и однобортное пальто! Этой зимой вам будет и тепло и красиво!», — написал Рогов.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».