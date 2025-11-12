Названы самые красивые женщины «по версии науки»

Согласно новому исследованию, основанному на греческом золотом сечении красоты, Эмма Стоун — самая красивая женщина в мире. Об этом сообщает Dailу Mail.

Оказалось, что актриса на 94,72% соответствует золотому сечению, которое определяет физическое совершенство.

«Эмма Стоун стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее практически идеальная линия подбородка (97%) и губы красивой формы (95,6%)», — пояснил доктор Джулиан Де Сильва, руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне.

Согласно исследованию, среди других звезд с красивыми с научной точки зрения лицами — Зендая, Бейонсе и Марго Робби.

Хотя анализ доктора Де Сильвы показал, что Эмма Стоун — самая красивая женщина, все десять женщин были близки к идеальному результату — 100%. Актриса Зендая наступала на пятки Стоун с результатом 94,37%.

«Зендая набрала хорошие баллы почти по всем категориям: губы (99,5%), глаза (97,3%), лоб (98%)», — пояснил доктор.