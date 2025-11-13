Стилист дал советы по выбору трендового кардигана

В новом сезоне в тренде будут объемные кардиганы свободного кроя, украшенные объемными карманами, аппликациями и вышивкой. Об этом kp.ru рассказала стилист и эксперт в области моды, основатель Telegram-канала Tat о моде в России Тата Ступакова.

© Газета.Ru

По ее словам, актуальными останутся модели оверсайз, с ними можно будет составлять расслабленные и современные образы. К самым популярным стилист отнесла длинные варианты до колена или макси с декоративными элементами.

«Пэчворк и самые неожиданные принты уже стали настоящим хитом, и из уютной скромной кофты кардиган превратился в настоящую вещь-заявление», — пояснила Ступакова.

Для создания непринужденного образа она посоветовала выбирать кардиганы на один размер больше.

Стилист Анна Тронина до этого говорила, что в зимний период важно правильно подобрать одежду, чтобы выглядеть стильно, создать правильное впечатление и поднять самооценку. Для создания дорогого и элегантного образа она посоветовала выбирать изумрудный, бордовый, кипенно-белый оттенки. Кроме того, в моде в этом сезоне будут пастельные и приглушенные цвета — пудрово-розового, бежевого и серо-голубого.