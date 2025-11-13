Как правильно ухаживать за кожей осенью и зимой? Советы от врача

Осенью и зимой кожа человека становится чувствительной и уязвимой для появления новых или обострения хронических заболеваний. Это объясняется воздействием низких температур, ветра и сухого воздуха в помещении, сказала врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Мария Хворова.

"Часто осенью и зимой пациенты жалуются на обезвоженность, сухость кожного покрова, тусклый цвет лица. Сосуды на лице становятся более восприимчивы, и как последствие периода высокой солнечной инсоляции - усиливается гиперпигментация", - отметила врач.

Хворова добавила, что не все привыкли соблюдать правила загара, из-за чего могут происходить процессы малигнизации меланоцитарных новообразований кожи, поэтому осенью лучше посетить дерматовенеролога и дерматоонколога. Они обследуют родинки после летнего отпуска.

Что касается пигментации на лице, то она может быть симптомом внутренних нарушений (например, гормональных или метаболических). Специалист порекомендовала записаться к дерматовенерологу для сбора анамнеза и пройти диагностические мероприятия.

"Выраженность чувствительности кожи к УФ-лучам и другим экзогенным раздражителям на различных участках зависит от ее возрастных изменений, а влагоудерживающая способность эпидермиса связана с процессами обновления липидного барьера кожи", - пояснила Хворова в беседе с Life.ru.

Она также подчеркнула, что для людей с дисхромией кожи требуются средства ухода с антиоксидантами и ингредиентами, профилактирующими пигментацию.

Говоря об инъекциях и салонных процедурах, эксперт пояснила, что рабочих методов много, однако важна система. К примеру, если у пациента нарушен эпидермальный барьер и он пользуется только туалетным твердым мылом, то приходить на процедуры биоревитализации, мезотерапию и другие виды аппаратной косметологии бессмысленно.

При этом нужно учесть, что агрессивные кислотные пилинги, аппаратные процедуры и бесконтрольные инъекции иногда провоцируют проблемы со здоровьем кожи, поэтому любые косметические протоколы следует проводить в медицинских учреждениях или салонах с лицензиями.

В домашнем уходе первый этап коррекции эстетических проблем - это восстановление структуры поверхностного слоя кожи. Здесь есть несколько принципов, предупредила врач. Во-первых, необходимо использовать только те средства, которые отвечают потребностям кожи, а назначение на них лучше взять у дерматовенеролога или косметолога. Во-вторых, утром и вечером надо очищать и тонизировать кожу с помощью гелей, пенок, тоников и т.д., а также по необходимости применять сыворотки, выбирать кремы согласно типу кожи и пару раз в неделю использовать маску для лица. При этом использовать в одном протоколе ухода препараты разных брендов эксперт не советует.

