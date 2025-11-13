Алсу станцевала в мини-платье и удивила поклонников

Певица Алсу показала фигуру в бархатном мини-платье, впечатлив поклонников. Звезда станцевала в откровенном наряде в бутике женской одежды. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которое сняла ее подруга.

© Соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «А почему вы всегда в длинном платье или брюках, когда такие ноги?», «А это вообще законно быть такой идеальной?», «Богиня», «Красавица! И что раньше все скрывала», «Как расцвела», «Сногсшибательна», «Как же вам идет развод», «Шикарная», «Невероятные ноги», «Такие ноги прятала».

Артистка не скрывает, что для нее очень важен внешний вид. Звезде повезло с генами, но после 30 лет она начала использовать «уколы красоты». По мнению исполнительницы, это рано, однако певица решила позаботиться о лице заранее, поскольку любит загорать и переживает за состояние кожи.

Знаменитость недавно показала, как изменилась за 30 лет. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж, чтобы опровергнуть слухи о многочисленных пластических операциях. Алсу отмечала, что нормально относится к пластической хирургии и в будущем, скорее всего, тоже прибегнет к такому вмешательству.

У певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Супруги развелись в 2024 году, но смогли сохранить нормальные отношения.

