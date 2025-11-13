12-летняя дочь Ким Кардашьян шокировала Сеть опасным пирсингом

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста недавно оказалась в центре громких обсуждений. 12-летняя наследница звезд продемонстрировала публике свои новые украшения на пальцах. И это не было простыми кольцами. Как пишут журналисты издания Daily Mail, Норт Уэст сделала два пирсинга на фалангах. В Сети сразу же принялись осуждать ее родителей. Многие посчитали, что такого рода украшения не подходят для еще не до конца сформировавшегося подростка.

Представители прессы привели слова экспертов. Специалисты предупредили: данный вид модификации тела особенно опасен на руках. При неправильном уходе может возникнуть риск инфекции и отторжения украшений. Такой пирсинг требует особого ухода и даже считается опасным. Обычно студии и салоны красоты отказываются прокалывать пальцы несовершеннолетним.

Напомним, Норт Уэст стала первым совместным ребенком Ким Кардашьян и Канье Уэста. Помимо девочки, пара вместе растила еще троих детей. В марте 2022 года они официально развелись. Через год Канье Уэст женился на австралийской фотомодели и архитекторе Бьянке Цензори.