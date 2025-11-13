Назван самый сексуальный модный тренд
Редакторы Vogue назвали самый сексуальный модный тренд современности. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам экспертов, тренд на отсутствие бюстгальтеров в женских образах закончился. В настоящее время особенно актуальным стало демонстрировать бра, выставляя их напоказ.
Так, в нарядах в подобном стиле вышли на подиум манекенщицы на новых шоу известных брендов. Например, модель Dior сочетала бра с прозрачной сетчатой рубашкой, а Dolce & Gabbana — с мини-юбкой, ботфортами и расстегнутой курткой-бомбером. Также в аналогичных образах запечатлели многих знаменитостей. Среди них — манекенщицы Эмили Ратаковски и Роузи Хантингтон-Уайтли, певица Дуа Липа и актриса Марго Робби.
Кроме того, отмечается, что указанный тренд нашел отражение в ставшей популярной эстетике messy girl («неряшливая девушка»).
В октябре сообщалось, что стиль «нелепых девушек» из ситкомов, которые были популярны в 1990-х годах, стал трендом у зумеров.