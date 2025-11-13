Названа самая красивая женщина в мире

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

Так, ею стала американская актриса Эмма Стоун. Доктор соотнес ее лицо с правилом золотого сечения. Оказалось, что знаменитость — обладательница идеальных бровей (94,2 процента), линией подборка (97 процентов) и губ (95,6 процента).

Второе место врач отдал звезде сериала «Эйфория» Зендее. «Она набрала хорошие баллы почти по всем категориям. Губы (99,5 процента), глаза (97,3 процента), лоб (98 процентов). Общая оценка снижена за расположение носа и губ, а также форму бровей», — объяснил хирург.

Кроме того, в рейтинг попали индийская актриса Фрида Пинто с показателем 94,34 процента. За ней же расположилась ее коллега, звезда «Форсажа» и «Фантастической четверки» Ванесса Кирби. Результат актрисы составил 94,31 процента.

Последние позиции списка самых красивых женщин в мире заняли Дженна Ортега (93,91), Оливия Родриго (93,71), Марго Робби (93,43), Айшвария Рай (93,41), Тан Вэй (93,08) и Бейонсе (92,4).

В апреле врач-косметолог Элли Сати и медсестра Нина Приск назвали знаменитую женщину с самыми идеальными губами. Тогда первой в рейтинге экспертов оказалась британская телезвезда Эй Джей Одуд.