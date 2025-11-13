Звезда Первого канала Юлия Барановская появилась на публике в черной мини-юбке и белой рубашке. Ведущая шоу «Мужское / Женское» приехала на светскую вечеринку в преддверии вручения премии «Блогема». Она позировала на лестнице в ресторане Jamaa и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость недавно призналась, что делала пластику. Она рассказала об этом в личном блоге, отвечая на вопросы подписчиков. Барановская отметила, что ей провели абдоминопластику живота (восстановление эстетичного вида) по медицинским показаниям. У телеведущей сильно разошлись мышцы после третьей беременности, поэтому понадобилась операция.

Барановская также говорила, что делает различные косметологические процедуры для поддержания молодости кожи, в том числе колет ботокс. По словам телеведущей, лоб не справляется с ее повышенной эмоциональностью, а в кадре она должна выглядеть идеально.

У звезды трое детей от футболиста Андрея Аршавина: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 13-летний Арсений. Телеведущая познакомилась со спортсменом в 2003 году, а через десять лет они расстались.