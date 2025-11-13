«Мисс Россия» рассказала о тренировках участниц конкурса

Обладательница титула «Мисс Россия – 2025» Анастасия Венза, которая в этом году представит страну на финале «Мисс Вселенная», рассказала в интервью kp.ru, как проходит подготовка к международному конкурсу красоты.

© globallookpress

22-летняя Венза рассказала, что у всех участниц конкурса строгий распорядок дня, включающий в себя репетиции по несколько часов, съемки, примерки платьев, фотосессии, интервью и тренировки. По ее словам, все это проходит под контролем организаторов и перед камерами.

«Обстановка напряженная, но не в том смысле, что все друг другу враги. Скорее, речь про внутренние ощущения — нервы и волнение. Каждая участница старается выглядеть идеально, но при этом поддерживает других. Нет ощущения враждебности, скорее наоборот: все понимают, что конкуренция огромная, но уважение и дружба настоящие», — поделилась Анастасия.

Венза добавила, что организаторы конкурса подготовили для участниц сбалансированное меню. Девушки питаются фруктами, овощами, морепродуктами, курицей, орехами, свежими соками и другим. При этом, как отметила «Мисс Россия», многие конкурсантки придерживаются собственных диет, таких как веганская или безглютеновая. Сама Анастасия старается исключить из своего рациона соль и сахар, пьет много воды, а также ест больше зелени и белка.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 21 ноября в Бангкоке. В конкурсе примут участие 133 конкурсантки из разных стран.