Эмму Стоун признали самой красивой женщиной в мире

Актриса и продюсер Эмма Стоун - лауреат двух премий "Оскар", двух премий "Золотой глобус" и двух премий BAFTA - возглавила рейтинг самых красивых женщин в мире, составленный лондонским пластическим хирургом Джулианом Де Сильвой в соответствии с принципом золотого сечения.

Как передает Daily Mail, согласно исследованию, лицо 37-летней актрисы на 94,72% соответствует математическим параметрам физического совершенства.

Де Сильва, назвавший свой метод научным, заявил, что рейтинг был составлен компьютерной программой, соотносившей пропорции лиц женщин. "Эти совершенно новые методы компьютерного картографирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым", - сказал он.

Звезду "Бедных-несчастных" и "Бугонии" он назвал "явной победительницей": "Она получила высшие оценки за свои брови (94,2%) и высокие оценки во всех остальных категориях. У нее почти идеальная линия подбородка (97%) и красивые губы (95,6%)".

Второе место в списке заняла Зендея, получившая наивысший балл за положение глаз (97,3%) и "почти идеальные" губы (99,5%). Ванесса Кирби получила высшую оценку за лучшую форму лица (99,8%).

Полностью рейтинг выглядит так:

Эмма Стоун - 94,72%

Зендея - 94,37%

Фрида Пинто - 94,34%

Ванесса Кирби - 94,31%

Дженна Ортега - 93.91%

Оливия Родриго - 93,71%

Марго Робби - 93,43%

Айшвария Рай - 93,41%

Тан Вэй - 93,08%

Бейонсе - 92,4%

Самым красивым мужчиной хирург назвал Реге-Жана Пейджа ("Бриджертоны").