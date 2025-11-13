Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказался о внешности певицы и блогерши Вали Карнавал. Данное видео доступно на YouTube-канале «Федос».

Ведущий Федор Маслов в рамках интервью предложил Кушанашвили угадать имена современных звезд по фото. Так, глядя на снимок указанной исполнительницы, журналист отметил, что у многих молодых знаменитостей похожи губы и установлены виниры.

«Это юная Валя Карнавал. Я по губам узнаю. И заметьте, что у них у всех до двадцати лет уже не свои зубы. Я однажды сделал, люди хохочут до сих пор», — заявил он.

В июне Валя Карнавал пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике.