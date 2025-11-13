Елена Перминова снялась на четвереньках в боди

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала перед камерой в боди с имитацией голого тела. Также она уложила волосы в пучки из кос. При этом на одном из кадров манекенщица встала на четвереньки, а на другом — в планку.

Подписчики высказались о съемке в комментариях. «Космос», «Ну как же красиво», «Идеальные формы», «Ты прекрасна», — восхитились юзеры.

Ранее в ноябре Елена Перминова снялась топлес во время отдыха на Бали.