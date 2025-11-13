Косметолог рассказал, как правильно использовать керамиды

Сияние кожи — это, конечно, вовсе не про хайлайтер, а про здоровый защитный барьер в первую очередь. Когда липидный слой истончается (например, по причине холодов и сухого воздуха), влага уходит быстрее, лицо тускнеет, тон становится неровным. Керамиды способны исправить ситуацию: помогают удерживать воду, сглаживают рельеф и делают кожу плотнее на ощупь. Правильно подобранные кремы и сыворотки с керамидами — самый надежный способ вернуть естественное свечение без хитрых трюков с макияжем. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как правильно их использовать, чтобы вернуть коже сияние и комфорт даже в мороз.

© Unsplash

Понять, что керамиды — это не просто «жир»

Итак, керамиды — это природные липиды, которые составляют около 50% защитного слоя кожи. Когда их не хватает, кожа теряет влагу, становится уязвимой к холоду, ветру и загрязнениям. Добавляя керамиды в уход, мы как будто латаем барьер, делая его плотным и эластичным. Поэтому кремы и сыворотки с керамидами не просто увлажняют — они учат кожу снова удерживать воду самостоятельно, причем на долгосрочной основе.

Комбинировать с гиалуроновой кислотой и жирными кислотами

Один компонент редко работает в одиночку.

«Керамиды лучше всего действуют в компании гиалуроновой кислоты, холестерина и омега-жирных кислот. Такой бьюти-союз создает прочный барьер, который не дает влаге испаряться и защищает от обветривания. Если кожа сухая, ищите средства, где эти вещества указаны в первых строчках состава. Сыворотка с керамидами наносится первой, а сверху — крем, который запечатывает влагу и делает кожу более гладкой», — объясняет эксперт.

Увлажнять сразу после умывания

Самая частая ошибка — наносить крем, когда кожа уже совершенно сухая. После умывания нужно действовать быстро: кожа теряет влагу буквально за минуты. Оптимальный способ — промокнуть лицо полотенцем и тут же нанести сыворотку с керамидами. Поверх — крем с насыщенной текстурой. При таком порядке кожа остается увлажненной до самого вечера.

Не бояться плотных текстур

Многие боятся, что зимой крем с керамидами забьет поры. Это просто забавный миф. Современные формулы позволяют дерме дышать и не создают жирного блеска, если их использовать правильно.

«Плотные кремы лучше наносить вечером — они работают как ночная маска, восстанавливая барьер и микрорельеф. Утром — выбирайте легкие эмульсии или флюиды, чтобы макияж ложился ровно и не скатывался», — предлагает косметолог.

Поддерживать эффект изнутри

Даже самый хороший крем не сработает, если кожа обезвожена изнутри. В зимний сезон важно пить достаточно воды и добавить в рацион источники омега−3 и витаминов A и E — они тоже укрепляют липидный слой. А чтобы усилить действие керамидов, раз в неделю делайте маску с увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, алоэ или ниацинамидом.