Дочь лидера U2 шокировала публику откровенным образом

Дочь ирландского вокалиста и лидера рок-группы U2 Пола Дэвида Хьюсона, выступающего под псевдонимом Боно, актриса Ив Хьюсон в откровенном наряде посетила премьеру фильма платформы Netflix «Джей Келли» в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки публикует The Sun.

34-летняя актриса вышла в свет в асимметричном болеро и черной юбке, украшенной сияющими пайетками. Кроме того, на ней был прозрачный бюстгальтер, сквозь ткань которого просвечивала обнаженная грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что нижнее белье было оформлено кружевами и аппликациями в виде розовых цветов.

Кроме того, звезда «Идеальной пары» показала публике макияж, выполненный в нюдовых тонах, и аккуратную прическу с выпущенной у лица правой прядью.

В феврале сообщалось, что Ив Хюсон стала героиней новой откровенной рекламной кампании бренда Calvin Klein. Тогда актриса снялась для марки в джинсовой куртке на голое тело и белых трусах с завышенной линией талии.