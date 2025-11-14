Ирина Пегова выложила фото с отдыха

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в откровенном виде прогулялась по пляжу. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

47-летнюю звезду «Зятя» запечатлели на фоне морских волн. Так, Пегова продемонстрировала фигуру в слитном купальнике, который был оформлен красно-белым абстрактным принтом и тонкими лямками. При этом она позировала на камеру в распущенными волосами.

В сентябре стало известно, что Ирина Пегова в откровенном виде сыграла в гольф. Тогда актриса предстала перед камерой в плиссированной мини-юбке и облегающей футболке, отказавшись при этом от бюстгальтера.