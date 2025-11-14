Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей в осенне-зимний период

Доктор медицинских наук, профессор, дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik напомнила, что холодный осенне-зимний период становится серьезным испытанием для кожи. На ее состояние влияет как холод на улице, так и пересушенный воздух в помещении.

© Вести Подмосковья

Кремы для лица должны содержать больше косметических масел. Легкие препараты на зиму лучше заменить вариантами с плотной текстурой. Если в холодное время года проводятся домашние или салонные пилинги, важно тщательнее защищать кожу после них питательными и регенерирующими средствами. Кроме того, по словам специалиста, осенью и зимой тоже следует пользоваться солнцезащитным кремом.

«Осенью у многих появляется дерматит в области губ. В целом кожа на губах трескается и становится обветренной, поэтому нужно пользоваться защитными смягчающими средствами специально для губ - гигиеническими помадами и стикерами в виде кремов», - посоветовала врач Жабоева.

Пациентам с экземой или псориазом в этот период важно особенно тщательно смягчать и увлажнять кожу специальными кремами. Руки необходимо держать в тепле, чтобы не развивалось обострение.