ТАСС: нацбат "Арей" участвовал в атаках на Курскую область после освобождения

Более 90 населенных пунктов удалось успешно разминировать в приграничной зоне Курской области. Об этом в Telegram-канале рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн. "Разминирование территории - важнейшая задача, без которой не начать восстановление курского приграничья", - отметил губернатор. По словам Хинштейна, в проведении данных работ участвуют саперы не только России, но и КНДР, которые эффективно устраняют взрывоопасные предметы. Он поблагодарил военных КНДР за активную роль в разминировании. "Как и все куряне, глубоко признателен братскому корейскому народу за помощь в возвращении мирной жизни на нашу землю! Регулярно говорю об этом представителям военного командования КНДР в ходе наших встреч", - добавил глава региона. В сообщении отмечается, что не считая самих населенных пунктов, специалисты разминировали прилегающие территории, дороги, сельхозугодья, лесополосы, объекты инфраструктуры и ТЭК. В Кремле до этого высоко оценили помощь из КНДР за героическую помощь в разминировании в Курской области. О том, что в разминировании в Курской области принимают участие военные из Северной Кореи, стало известно 14 ноября. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.